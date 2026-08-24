Ушел в лес 15 августа и исчез: Поиски пропавшего под Тверью подростка продолжаются девятый день

В Тверской области девятые сутки не прекращается операция по розыску 14-летнего подростка, пропавшего в лесном массиве. О ходе работ рассказали в волонтерском поисково-спасательном отряде «Сова».

По данным регионального управления СК, заявление об исчезновении несовершеннолетнего 2011 года рождения поступило в полицию после того, как 15 августа он ушёл из точки своего последнего местонахождения рядом с деревней Зинаидово Ржевского округа. Следователи возбудили уголовное дело.

В ориентировке уточняется, что школьник отправился в чащу и назад не вернулся. С 16-го числа, когда волонтерам передали заявку, работа на местности не останавливается.

По словам представителя «Совы», за это время к операции подключились свыше 450 человек. Участники периодически сменяют друг друга, но общая активность сохраняется постоянно.

Для обследования территории задействовали пешие группы, квадроциклы, коптеры и кинологи. Всего выполнено более 300 крупных задач в разных точках. Информацию, собранную дронами, дополнительно анализировали с применением искусственного интеллекта.

Тем не менее, как отметили в отряде, значимых зацепок, которые могли бы дать надежду на скорый результат, пока не обнаружено.