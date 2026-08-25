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25 августа, 02:24

Три домика для отдыха, унесённые в реку, нашли на Сахалине без людей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Три домика для отдыха, унесённые речным потоком в Углегорском районе в результате циклона, обнаружены спасателями. По данным МЧС, людей в них не было, пишет РИА «Новости».

«Домики для отдыха спасатели обнаружили в местной реке Тавда в пяти километрах от Лесогорских минеральных вод. Людей в них нет», — сказал представитель пресс-службы ведомства.

Во вторник в связи с улучшением метеоусловий к поисковым работам привлечён вертолёт, также задействуют БПЛА. При этом доступ к месту происшествия затруднён — спасатели вынуждены передвигаться пешком в сложных условиях.

Пенсионер погиб, не успев выбраться из затопленного дома на Сахалине
Пенсионер погиб, не успев выбраться из затопленного дома на Сахалине

Напомним, сильный паводок разрушил несколько домиков на базе отдыха в Углегорском районе Сахалина. Два человека числятся пропавшими без вести. Группа туристов ехала к Лесогорскому термальному источнику, однако попала в зону подтопления. Поток воды разрушил несколько построек и унес их примерно на 5–6 километров вниз по течению.

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Алена Пенчугина
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