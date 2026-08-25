Три домика для отдыха, унесённые в реку, нашли на Сахалине без людей

Три домика для отдыха, унесённые речным потоком в Углегорском районе в результате циклона, обнаружены спасателями. По данным МЧС, людей в них не было, пишет РИА «Новости».

«Домики для отдыха спасатели обнаружили в местной реке Тавда в пяти километрах от Лесогорских минеральных вод. Людей в них нет», — сказал представитель пресс-службы ведомства.

Во вторник в связи с улучшением метеоусловий к поисковым работам привлечён вертолёт, также задействуют БПЛА. При этом доступ к месту происшествия затруднён — спасатели вынуждены передвигаться пешком в сложных условиях.

Напомним, сильный паводок разрушил несколько домиков на базе отдыха в Углегорском районе Сахалина. Два человека числятся пропавшими без вести. Группа туристов ехала к Лесогорскому термальному источнику, однако попала в зону подтопления. Поток воды разрушил несколько построек и унес их примерно на 5–6 километров вниз по течению.