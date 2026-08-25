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25 августа, 02:16

Пенсионер погиб, не успев выбраться из затопленного дома на Сахалине

Обложка © МЧС Сахалинской области

Обложка © МЧС Сахалинской области

Сильные дожди затопили дом на улице Пархоменко в Томари на Сахалине. Внутри здания находился 76-летний мужчина, он не смог выбраться и погиб. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники СК РФ осмотрели место происшествия и не нашли телесных повреждений, которые указывали бы на криминальный характер смерти.

«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза»,указано в заявлении Следкома.

После проверки следователи примут процессуальное решение. Экспертиза должна установить точную причину гибели мужчины.

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Ранее сильный паводок разрушил несколько домиков на базе отдыха в Углегорском районе Сахалина. Два человека числятся пропавшими без вести. Группа туристов ехала к Лесогорскому термальному источнику, однако попала в зону подтопления. Поток воды разрушил несколько построек и унес их примерно на 5–6 километров вниз по течению.

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Лия Мурадьян
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