Пенсионер погиб, не успев выбраться из затопленного дома на Сахалине

Сильные дожди затопили дом на улице Пархоменко в Томари на Сахалине. Внутри здания находился 76-летний мужчина, он не смог выбраться и погиб. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники СК РФ осмотрели место происшествия и не нашли телесных повреждений, которые указывали бы на криминальный характер смерти.

«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — указано в заявлении Следкома.

После проверки следователи примут процессуальное решение. Экспертиза должна установить точную причину гибели мужчины.

Ранее сильный паводок разрушил несколько домиков на базе отдыха в Углегорском районе Сахалина. Два человека числятся пропавшими без вести. Группа туристов ехала к Лесогорскому термальному источнику, однако попала в зону подтопления. Поток воды разрушил несколько построек и унес их примерно на 5–6 километров вниз по течению.