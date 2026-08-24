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Регион
24 августа, 02:53

Сильные ливни размыли трассу на Сахалине, движение закрыли

Обложка © VK / МЧС Сахалинской области

Обложка © VK / МЧС Сахалинской области

Сильные ливни нарушили движение на одной из дорог Сахалина. Власти закрыли для транспорта участок трассы Невельск — Томари — аэропорт Шахтёрск от села Чехов до границы Холмского и Томаринского районов.

«В связи с размывом земляного полотна из-за обильных осадков 24 августа с 12:00 [04:00 мск] ограничено движение всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтёрск от села Чехов до границы Холмского и Томаринского районов»,говорится в сообщении регионального Минтранса.

Из-за непогоды на этом участке также остановили рейсовые автобусы. Сильные дожди не позволяют общественному транспорту проехать между Томари и селом Ильинское. Кроме того, отменили автобусные рейсы из Южно-Сахалинска в Томари.

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Ранее на Сахалине паводок разрушил несколько домиков на базе отдыха в Углегорском районе. Двое отдыхающих числятся пропавшими без вести. Группа туристов направлялась к Лесогорскому термальному источнику, однако попала в зону сильного паводка. Поток воды разрушил несколько построек и унёс их примерно на 5–6 километров вниз по течению.

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Лия Мурадьян
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