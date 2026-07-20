Мосты разрушены, дороги размыты: Паводок отрезает посёлки Якутии от большой земли

Обильные дожди вызвали резкий подъём рек в нескольких районах Якутии: вода затапливает дома и дворы, разрушает мосты и размывает трассы. Обстановку на утро 20 июля представила республиканская Служба спасения.

В Олекминске подтоплен жилой дом, ещё к 32 строениям вплотную подошла вода. Ограничения затронули 48 частных домов, где живут 115 человек, включая пятерых детей. В Кыллахе уровень реки приблизился к критической отметке.

В Ленском районе Лена по-прежнему превышает опасные значения у Витима и Пеледуя. Быстрый подъём также фиксируют в Хангаласском районе.

В Сунтарском улусе затоплены сельхозугодья и дворы, повреждены дороги. На трассе Устье — Кемпендяй ливни полностью смыли участок полотна, движение закрыто. В Туойдахе пострадали около 30 придомовых территорий.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Батагай-Алыта, где водой охвачены 23 двора, разрушены пять мостов и подтоплена инфраструктура аэропорта. В районе ввели режим повышенной готовности.

В Верхоянском районе затоплений пока нет, однако на отдельных реках продолжается резкий рост. Ситуацию контролируют экстренные службы республики.

Ранее из-за паводков режим ЧС ввели в десяти муниципалитетах Свердловской области. В регионе подтоплены 2 175 участков, включая 478 домов, нарушено сообщение с 29 населёнными пунктами, а сильные ливни могут привести к новым затоплениям.