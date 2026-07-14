Путин пошутил, что в Якутии жулики не выживают из-за холода

Президент России Владимир Путин пошутил, что в Якутии жулики не выживают из-за сурового климата. Об этом он сказал на встрече с главой региона Айсеном Николаевым во время обсуждения мер бизнеса для повышения рождаемости.

Губернатор рассказал, что местные предприниматели активно включились в демографические программы — ряд компаний начал выплачивать своим работникам по миллиону рублей за рождение детей. Он также отметил, что всего в Якутии насчитывается около 37 тысяч многодетных семей. За последний год их число увеличилось примерно на три тысячи, или почти на 10%. Путин попросил Николаева стимулировать бизнес продолжать эту работу.

«Ну вы стимулируйте бизнес к продолжению этой работы, это очень важно», — сказал президент.

Николаев ответил, что в Якутии бизнес настоящий, потому что «жулики там не приживаются». Путин со смехом заметил: «Холодно».

Ранее на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым Владимир Путин заявил, что ветеранов спецоперации, которые участвуют в выборах, нужно поддерживать. Губернатор рассказал президенту, что многие бойцы хотят развиваться и строить карьеру. Например, они участвуют в праймериз — предварительных выборах — чтобы баллотироваться в Госдуму.