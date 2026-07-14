Путин оценил стоимость моста через Лену в 170 млрд рублей

Чтобы возвести мост через реку Лена в Якутии, необходимо выделить 170 миллиардов рублей. Такие цифры привёл президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с главой региона Айсеном Николаевым. Чиновник доложил главе государства о темпах строительства моста.

«Свыше 170 миллиардов будет стоить... Общий объем где-то свыше 170 (миллиардов рублей — прим. Life.ru)», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, в 2024 году Айсен Николаев во время презентации мастер-плана столицы региона уже говорил о необходимости возведения транспортного объекта. По словам главы Якутии, появление нового моста обеспечит прирост валового продукта на 3%, а также снижение прямых затрат бюджета на 4,7 миллиарда рублей, так как улучшится логистика.