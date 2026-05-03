3 мая, 14:33

Эксперт Иванкин: Стоимость моста на Сахалин может достигать 1,1 триллиона рублей

Виды Сахалина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RedTC

Мост на Сахалин, включающий железнодорожное и автомобильное полотно, может обойтись в 1,1 триллиона рублей. Об этом РИА «Новости» рассказал президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

«Если рассматривать только мост, то его стоимость будет колебаться от 450 миллиардов рублей за автомобильный мост, до 1,1 триллиона рублей за совмещённый», — отметил эксперт.

Предположительно, длина моста составит около 6 километров, его поставят в самой узкой части пролива между островом и материком. Ранее инженеры допускали возможность соединить Сахалин с «большой землёй» при помощи туннеля, но на данный момент наиболее вероятным вариантом остаётся возведение моста.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин, несмотря на его высокую стоимость. Ожидается, что деньги пойдут не только на сам мост, но и на сопутствующую инфраструктуру.

Татьяна Миссуми
  Новости
  Экономика РФ
  Экономика
  Сахалинская область
