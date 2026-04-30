Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 апреля, 12:56

Путин: Мост на Сахалин — дорогая история, но регион требует развития

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин, несмотря на его высокую стоимость, которая включает не только сам мост, но и сопутствующую инфраструктуру. Об этом он сообщил на встрече с представителями коренных народов.

В ходе беседы с сахалинским экскурсоводом Андреем Кафканом, который рассказал о туристическом потенциале региона, Путин задал вопрос о планах по строительству моста, получив положительный ответ на вопрос об увеличении турпотока.

«Дорогая история. И дело даже не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту [дорогая]. Вот что самое дорогое. Но все равно сделать нужно», — отметил президент.

Путин: Россия исторически формировалась как союз народов с общим домом
Ранее сообщалось, что Путин провёл неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов России. Мероприятие, посвящённое сохранению культурного наследия и традиций, неожиданно превратилось в гастрономическое шоу. В беседе с участницей от народа сето президент вспомнил старую «солдатскую заповедь».

Наталья Демьянова
