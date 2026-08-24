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Регион
24 августа, 01:02

На Сахалине река снесла домики на базе отдыха, пропали два человека

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Не является фотографией с места событий)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Не является фотографией с места событий)

Двое отдыхающих пропали без вести после разрушения базы отдыха в Углегорском районе Сахалинской области. По данным SHOT, происшествие произошло из-за мощного циклона, обрушившегося на регион.

Группа туристов направлялась к Лесогорскому термальному источнику, однако оказалась в зоне сильного паводка. Поток воды разрушил несколько домиков и унёс их примерно на 5–6 километров вниз по течению. В постройках находились 11 человек.

Шестеро отдыхающих смогли самостоятельно выбраться в безопасную зону. Ещё трое решили остаться: по имеющейся информации, медицинская помощь им не требуется, кроме того, у них есть запас продуктов. Местонахождение ещё двух человек пока установить не удалось, их поиском занимаются спасатели.

По факту произошедшего следственные органы начали проверку.

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Ранее поисковая операция началась в Смирныховском районе Сахалинской области после исчезновения 74-летнего мужчины. 21 августа он находился в районе горы Вайда, где собирал ягоды, а затем перестал выходить на связь.

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Артём Гапоненко
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