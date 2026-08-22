На Сахалине спасатели ищут 74-летнего мужчину, пропавшего при сборе ягод

Поисковая операция началась в Смирныховском районе Сахалинской области после исчезновения 74-летнего мужчины. 21 августа он находился в районе горы Вайда, где собирал ягоды, а затем перестал выходить на связь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Родственники мужчины обратились за помощью сразу после того, как не смогли с ним связаться. К поискам подключили спасателей поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области. В лесу работает группа из семи специалистов.

Ранее в Адыгее спасатели эвакуировали отца и 17-летнего сына, которые потерялись во время спуска с горы Фишт. Мужчину нашли на высоте около 2200 метров со сломанной рукой, а подростка обнаружили в расщелине Большого Фиштинского ледника на высоте примерно 2500 метров. Семья совершала спуск с вершины, однако в какой-то момент отец и сын разделились и перестали видеть друг друга. Мужчина получил травму руки после падения и не мог продолжить движение, а поиски подростка осложнялись сложным горным рельефом.