Парк «Ергаки» под Красноярском закрыл зону для туристов из-за выхода медведей
Обложка © VK / Ермаковская СШ №2
Природный парк «Ергаки» закрыл часть хозяйственной и всю рекреационно-туристическую зону. Ограничения ввели 21 августа в Красноярском крае. Об этом сообщила дирекция парка.
Запрет охватил все туристические тропы хребта Ергаки и Каменный городок. Такое решение приняли после участившихся выходов медведей к людям.
«Эта мера необходима для обеспечения безопасности туристов: в последнее время участились случаи выхода агрессивных медведей, ищущих пищу на территории парка», — говорится в сообщении.
Дирекция также призвала рыбаков, охотников и грибников временно отказаться от посещения территории. Дату возобновления доступа администрация парка не назвала.
Ранее охотники, вероятно, ликвидировали медведя, который напал на туристку. За двое суток уничтожили 12 медведей. Специалисты работали возле сёл Артыбаш и Иогач, а также на близлежащих территориях. Напомним, в ночь на 19 августа медведь подошёл к палатке туристов рядом с селом Артыбаш. Хищник утащил 29-летнюю жительницу Новосибирской области в лес, где она погибла. Зверь подошёл к палатке примерно в час ночи и набросился на отдыхающих. Он утащил девушку на глазах у её жениха. Оказалось, что накануне молодой человек Снежанны сделал ей предложение.
Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.