Погибшая при нападении медведя на Алтае оказалась сотрудницей МЧС
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Туристка, погибшая после нападения медведя в Республике Алтай, работала в ГУ МЧС России по Новосибирской области. Молодая сотрудница находилась в отпуске и незадолго до трагедии получила новую должность. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
«Наша сотрудница была. Недавно была назначена на должность инспектора надзорной деятельности. Находилась в отпуске», — рассказали в пресс-службе ТАСС.
В МЧС заявили, что погибшая была молодым и перспективным специалистом. Ведомство пообещало оказать её семье всю необходимую помощь и выразило соболезнования родным и близким.
Ранее стало известно, что медведь напал на палатку туристов возле села Артыбаш в Республике Алтай. Трагедия произошла в ночь на 19 августа неподалёку от турбазы «Исток» на берегу Бии. Хищник вытащил из палатки 29-летнюю женщину и утащил её в лес. Спасти туристку не удалось.
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