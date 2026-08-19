Пришла за детёнышем: Россиянин обезоружил напавшую на него медведицу ударом сапога в нос

Медведица набросилась на мужчину, возвращавшегося с рыбалки в районе Междуреченска. Пострадавший сумел отбиться от хищницы и выбраться к людям. Мужчина сумел отбиться от хищницы, ударив её сапогом в нос, после чего пострадавшего эвакуировали вертолётом санавиации. Об обстоятельствах нападения рассказали в Минлескомплексе Кузбасса

Инцидент произошёл примерно в 400 метрах от приюта «Снежный барс» недалеко от границы с Хакасией. По данным ведомства, первым к мужчине вышел медвежонок, которого привлёк запах оставленных туристами пищевых отходов.

«Со слов пострадавшего, он шел на рыбалку, не доходя 400 метров до приюта, на него вышел медвежонок. Медвежонка привлек запах пищевых отходов, оставленных туристами. Медведица, находясь недалеко, защищая своё потомство, проявила агрессию гражданину, приняв его за угрозу», — пояснил начальник отдела министерства Евгений Стяжкин.

Как рассказывал сам рыбак, зверь набросился на него и вцепился в ногу. Мужчина начал кричать и отбиваться, а затем ударил медведицу сапогом в нос. После этого она отступила. Оружия у туриста при себе не было — только две удочки.

Несмотря на полученные травмы, пострадавший самостоятельно добрался до других людей, которые вызвали медиков. В дальнейшем его вывезли из труднодоступной местности вертолётом.

В министерстве подчеркнули, что медведица не была ранена и действовала, защищая детёныша. Туристов призвали не оставлять в лесу еду и бытовой мусор: их запах способен привлечь диких животных к стоянкам и спровоцировать опасную встречу.

В администрации Междуреченска уточнили, что медведица после нападения ушла обратно в тайгу. Отстреливать её не стали, поскольку спасатели и охотники не имеют полномочий преследовать зверя в глухом лесу. Туристов попросили соблюдать особую осторожность.

Случаи нападения медведей этим летом происходили и в других регионах. В июле Life.ru писал о велосипедисте, которого зверь атаковал под Петербургом. Мужчина успел уехать и отделался ранением. Ранее под Пермью медведь напал на женщину и её 12-летнего сына, собиравших ягоды в лесу.