Мужчина разбудил медведя и получил штраф на 440 тысяч рублей

На норвежском архипелаге Шпицберген мужчину оштрафовали на 50 тысяч крон — около $5 тысяч — за то, что он намеренно разбудил спящего белого медведя. Об этом сообщили в администрации губернатора архипелага.

Инцидент произошёл в Ломфьорде в проливе Хинлопен. Пассажиры находившегося поблизости судна заметили белого медведя, который спал на берегу. Один из находившихся на борту мужчин решил разбудить животное и подал звуковой сигнал. Медведь проснулся и покинул место отдыха.

Поступок не понравился другим пассажирам. Они сообщили о случившемся властям, после чего обстоятельства инцидента изучила администрация губернатора. Там пришли к выводу, что мужчина сознательно нарушил покой охраняемого животного и тем самым нарушил природоохранное законодательство Шпицбергена.

В результате любителю разбудить медведя назначили штраф в размере 50 тысяч норвежских крон. Мужчина согласился с наказанием и уже выплатил всю сумму.

Ранее в индийском штате Чхаттисгарх медведица напала на семью с двумя маленькими детьми, в результате чего погибли три человека. Необычно агрессивное поведение животного могло быть связано с гибелью медвежонка за день до нападения, считают специалисты.