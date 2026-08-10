Медведица озверела после гибели детёныша и растерзала целую семью

Медведица напала на семью с двумя маленькими детьми в индийском штате Чхаттисгарх. По данным The New Indian Express, жертвами хищницы стали три человека.

Инцидент произошёл 5 августа в округе Канкер. Повар местного ашрама Горсе Джури шла вместе с братом Халалом Кхор Джури и детьми, когда на них набросился зверь.

Взрослые успели отвести малышей в безопасное место и попытались отбиться. Услышав крики, им на помощь бросилась ещё одна родственница. Как утверждает издание, медведица оказалась сильнее и убила троих.

В лесном департаменте предположили, что необычно агрессивное поведение животного могло быть связано с гибелью медвежонка накануне. Посмертное исследование показало, что детёныш страдал тяжёлой инфекцией печени.

В тот же период в другом районе Канкера медведь смертельно ранил ещё одного местного жителя. Кроме того, два человека получили тяжёлые травмы при нападении хищника в округе Дхамтари. Власти рекомендовали населению не отправляться в лес в одиночку.

А на Сахалине пёс ценой страшных ран отбил хозяина у медведя. История произошла в Углегорском районе. Благодаря работе ветеринаров питомца удалось спасти. Сейчас собака находится под наблюдением врачей.