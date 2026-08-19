Медведь утащил 29-летнюю невесту из палатки в лес на Алтае и растерзал

Медведь напал на палатку с туристами возле села Артыбаш в Республике Алтай и вытащил оттуда 29-летнюю женщину. Хищник утащил её в лес, где девушка погибла. Трагедия произошла в ночь на 19 августа, подтвердили в региональном главке СК.

По предварительным данным, молодая пара разбила лагерь неподалёку от турбазы «Исток» на берегу Бии. Зверь подошёл к палатке примерно в час ночи и набросился на отдыхающих. Он утащил девушку на глазах у её жениха. Оказалось, что накануне молодой человек Снежанны сделал ей предложение. Предварительно, погибшая была сотрудницей МЧС.

Информацию о гибели туристки подтвердили в администрации Артыбашского сельского поселения. Там также сообщили о заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за произошедшего.

Прокуратура Республики Алтай организовала проверку. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства трагедии.

Ситуация с медведями в этом районе обострилась ещё до нападения. С 11 августа из-за выхода хищников к людям комендантский час действует в расположенном неподалёку посёлке Яйлю, а доступ к части лесов, береговой линии и туристических маршрутов ограничен.

Ранее Life.ru писал о смертельном нападении медведя возле посёлка Ола в Магаданской области. Мужчина погиб, на место выезжали экстренные службы и специалисты охотнадзора.