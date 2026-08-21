На Алтае могли ликвидировать медведя, убившего туристку

Охотники, вероятно, ликвидировали медведя, который напал на туристку. Поиски хищника шли в Турочакском районе Республики Алтай. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства республики Михаил Максимов, пишет РИА «Новости».

За двое суток охотники уничтожили 12 медведей. Специалисты работали возле сёл Артыбаш и Иогач, а также на близлежащих территориях.

Во вторые сутки охотники ликвидировали самых крупных хищников в этом районе. Специалисты изучили возможный маршрут перемещения зверя и предположили, что среди убитых животных находился напавший на туристку медведь.

«По данным охотников и исходя из возможного пути миграции, один из убитых медведей — вероятно нападавший на жительницу Новосибирска», — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, в ночь на 19 августа медведь подошёл к палатке туристов рядом с селом Артыбаш. Хищник утащил 29-летнюю жительницу Новосибирской области в лес, где она погибла. Зверь подошёл к палатке примерно в час ночи и набросился на отдыхающих. Он утащил девушку на глазах у её жениха. Оказалось, что накануне молодой человек Снежанны сделал ей предложение.