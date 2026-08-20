Пять медведей ликвидировали в районе Алтая, где хищник убил женщину

После гибели туристки от нападения медведя в Турочакском районе Республики Алтай охотники за сутки ликвидировали пять хищников. Об этом сообщили в правительстве региона.

Дополнительные разрешения на добычу медведей выдало Министерство природных ресурсов Республики Алтай. Власти объяснили решение участившимся появлением животных в населённых пунктах и необходимостью снизить угрозу для местных жителей.

О смертельном нападении в районе поселка Артыбаш стало известно 19 августа. Медведь проник в палатку и вытащил оттуда туристку из Новосибирской области, после чего растерзал её.