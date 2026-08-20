Пять медведей ликвидировали в районе Алтая, где хищник убил женщину
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После гибели туристки от нападения медведя в Турочакском районе Республики Алтай охотники за сутки ликвидировали пять хищников. Об этом сообщили в правительстве региона.
Дополнительные разрешения на добычу медведей выдало Министерство природных ресурсов Республики Алтай. Власти объяснили решение участившимся появлением животных в населённых пунктах и необходимостью снизить угрозу для местных жителей.
О смертельном нападении в районе поселка Артыбаш стало известно 19 августа. Медведь проник в палатку и вытащил оттуда туристку из Новосибирской области, после чего растерзал её.
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