Недоглядели? Что может грозить алтайской турбазе, на территории которой медведь задрал туристку

В России нет определённого федерального регламента, который обязывал бы турбазы устанавливать забор определённой высоты, электрическую изгородь или организовывать ночные патрули в целях защиты от медведей. Однако это не освобождает владельцев от ответственности за безопасность отдыхающих, пояснила Life.ru юрист, доктор юридических наук Людмила Айвар.

По её словам, Закон «О защите прав потребителей» закрепляет право человека на безопасную услугу. Если отдых связан с особыми рисками, администрация должна учитывать их и принимать необходимые меры. Вред, возникший из-за недостатков или неполной информации, также может подлежать возмещению.

Для таких дел главный вопрос звучит не так: «Был ли медведь диким животным?» Конечно, был. Вопрос другой, был ли риск его появления предсказуемым для профессионального оператора туристической базы? Если медведей ранее неоднократно видели рядом, поступали предупреждения от местных жителей, охотинспекции или органов власти, а туристов продолжали размещать ночью в незащищённых палатках, ссылка на «непредвиденное нападение или «чрезвычайное обстоятельство» становится крайне слабой. Людмила Айвар юрист, доктор юридических наук

По словам юриста, сама редкость происшествия ещё не делает его обстоятельством непреодолимой силы.

При этом безопасность не сводится исключительно к ограждению. При реальной угрозе администрация может предупреждать отдыхающих, организовывать патрулирование и связь, правильно хранить отходы, применять средства отпугивания, а в крайнем случае временно прекращать размещение людей в палатках.

Семья погибшего туриста вправе ставить вопрос о компенсации морального вреда и расходов на погребение. При наличии иждивенцев также возможно требование о выплатах в связи с потерей кормильца. Такие виды возмещения предусмотрены Гражданским кодексом.

Отдельно, по словам Айвар, может рассматриваться статья 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Однако для этого необходимо установить, что нарушение требований находилось в причинной связи с гибелью человека.

«Если туристический бизнес зарабатывает на размещении людей в дикой природе, он принимает на себя обязанность учитывать и саму дикую природу. Предупреждение «здесь бывают медведи» не освобождает от ответственности. Закон требует не предупреждать об опасности, а не допускать человека в неё», — резюмировала юрист.

В ночь на 19 августа медведь напал на палатку с туристами на территории турбазы возле села Артыбаш в Республике Алтай и утащил в лес 29-летнюю женщину, которая погибла. Ещё до трагедии ситуация с хищниками в районе обострилась: с 11 августа в соседнем Яйлю действовал комендантский час, а часть лесов, береговой линии и туристических маршрутов была закрыта.