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Регион
19 августа, 10:34

Полиция и охотники патрулируют район на Алтае, где медведь растерзал девушку

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Турочакском районе Республики Алтай ввели режим повышенной готовности после гибели туристки, на которую напал медведь. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

Жителям и гостям района ограничили передвижение в ночное время — с 20:00 до 10:00. Кроме того, полиция и охотники перешли на круглосуточное дежурство. Они будут патрулировать населённые пункты и прилегающие территории. Меры приняли после того, как медведь утащил туристку из палатки и растерзал её.

«В круглосуточном режиме организовано дежурство полиции и охотников с патрулированием сёл и прилегающих территорий», — сообщил Максимов.

Ограничения действуют с 19 августа. Сколько они продлятся, в сообщении не уточняется.

Погибшая при нападении медведя на Алтае оказалась сотрудницей МЧС
Погибшая при нападении медведя на Алтае оказалась сотрудницей МЧС

Напомним, медведь напал на палатку туристов возле села Артыбаш в Республике Алтай в ночь на 19 августа. Всё произошло неподалёку от турбазы «Исток» на берегу Бии. Хищник вытащил из палатки 29-летнюю женщину и утащил её в лес, после чего загрыз. Местные жители признались, что появление медведей вблизи турбаз стало частым явлением.

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Татьяна Миссуми
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