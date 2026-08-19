Полиция и охотники патрулируют район на Алтае, где медведь растерзал девушку
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Турочакском районе Республики Алтай ввели режим повышенной готовности после гибели туристки, на которую напал медведь. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.
Жителям и гостям района ограничили передвижение в ночное время — с 20:00 до 10:00. Кроме того, полиция и охотники перешли на круглосуточное дежурство. Они будут патрулировать населённые пункты и прилегающие территории. Меры приняли после того, как медведь утащил туристку из палатки и растерзал её.
«В круглосуточном режиме организовано дежурство полиции и охотников с патрулированием сёл и прилегающих территорий», — сообщил Максимов.
Ограничения действуют с 19 августа. Сколько они продлятся, в сообщении не уточняется.
Напомним, медведь напал на палатку туристов возле села Артыбаш в Республике Алтай в ночь на 19 августа. Всё произошло неподалёку от турбазы «Исток» на берегу Бии. Хищник вытащил из палатки 29-летнюю женщину и утащил её в лес, после чего загрыз. Местные жители признались, что появление медведей вблизи турбаз стало частым явлением.
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