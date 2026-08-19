Полиция и охотники патрулируют район на Алтае, где медведь растерзал девушку

В Турочакском районе Республики Алтай ввели режим повышенной готовности после гибели туристки, на которую напал медведь. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

Жителям и гостям района ограничили передвижение в ночное время — с 20:00 до 10:00. Кроме того, полиция и охотники перешли на круглосуточное дежурство. Они будут патрулировать населённые пункты и прилегающие территории. Меры приняли после того, как медведь утащил туристку из палатки и растерзал её.

«В круглосуточном режиме организовано дежурство полиции и охотников с патрулированием сёл и прилегающих территорий», — сообщил Максимов.

Ограничения действуют с 19 августа. Сколько они продлятся, в сообщении не уточняется.

Напомним, медведь напал на палатку туристов возле села Артыбаш в Республике Алтай в ночь на 19 августа. Всё произошло неподалёку от турбазы «Исток» на берегу Бии. Хищник вытащил из палатки 29-летнюю женщину и утащил её в лес, после чего загрыз. Местные жители признались, что появление медведей вблизи турбаз стало частым явлением.