Потеряли страх: Медведи уже неделю кошмарят жителей Алтая

Нашествие медведей в Турочакском районе Республики Алтай продолжается уже неделю. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Медведи на Алтае. Видео © SHOT

Косолапых стали чаще замечать рядом с людьми с 10 августа. Они потеряли страх перед человеком: лезут в магазины, убивают скот и забираются в лодки. Хищников видели в селе Яйлю (с 11 августа там действует комендантский час), в Артыбаше, Улаганском районе и на туристических маршрутах.

Из-за активности зверей водопад Корбу, популярное у отдыхающих место, закрыли до особого распоряжения.

Местные жители считают, что животные нагуливают жир перед зимой. Представители администрации заповедника пояснили, что главная цель зверей — рыба, которой особенно много у водопадов.

Напомним, сегодня утром стало известно о нападении хищника на палатку с туристами на базе «Исток» в Артыбаше. Медведь разорвал укрытие и на глазах отдыхающих утащил 29-летнюю девушку из Новосибирска в лес, где расправился с ней.