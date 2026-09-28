В Петропавловске-Камчатском ищут пропавшую 12-летнюю школьницу

В Петропавловске-Камчатском полиция и волонтёры разыскивают 12-летнюю Татьяну Ященко, которая вечером 27 сентября ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброволец».

По данным поисковиков, девочка вышла из дома на проспекте Циолковского. После этого её местонахождение остаётся неизвестным.

Рост школьницы составляет около 165 сантиметров, волосы светлые. В момент исчезновения она была одета в чёрные джинсы и куртку, на ногах — белые кроссовки. Поиски девочки продолжаются.

Тем временем в Курске ищут 10-летнего Ярослава Никуличева, который ушёл из дома 26 сентября и до сих пор не вернулся. О пропаже ребёнка сообщила его мать. Полицейские устанавливают возможный маршрут мальчика и выясняют, где он мог находиться после ухода из дома.