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Опубликовано 27 сентября, 16:44

В Кызыле завершились поиски пропавшей 14-летней девочки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кызыле нашли 14-летнюю девочку, пропавшую вечером 26 сентября. Об этом сообщило МВД по Республике Тыва.

«Найдена. Во время отсутствия находилась на территории г. Кызыла, её жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении ведомства.

Подростка разыскивали после того, как накануне она пропала в столице республики. Где именно находилась девочка всё это время, не уточняется. Правоохранители также не раскрыли обстоятельства её обнаружения.

Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Других подробностей МВД пока не приводит.

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Ранее сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Данил Баталов заявил, что не ведёт самостоятельных поисков семьи. Он уверен, что матери уже нет в районе посёлка Кутурчин.

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Вероника Бакумченко
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