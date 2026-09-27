Сын пропавшей Усольцевой сообщил, что не ведёт самостоятельных поисков семьи

Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Данил Баталов не ведёт самостоятельных поисков семьи, поскольку уверен, что её уже нет в районе посёлка Кутурчин. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Единственный вариант — это просто ждать и не вешать нос. А вообще я уверен, что их нет на Кутурчине. И логикой, и сердцем», — заявил Баталов.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали почти год назад — 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в поход к горе Буратинка недалеко от Кутурчина и не вернулась. Вместе с ними был корги.

Последние масштабные поиски проводились в июне 2026 года. Обнаружить следы супругов и ребёнка тогда не удалось. Сейчас следствие в качестве приоритетной рассматривает версию несчастного случая. При этом криминальный сценарий произошедшего также не исключается.

Ранее руководитель поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт допустила, что семья Усольцевых могла скрываться от непогоды в пещере, ущелье или другом труднодоступном месте, которое не попало в зону тщательного обследования. По её словам, во время поисковой операции сложные участки иногда получают меньший приоритет из-за предполагаемой недоступности для человека. Однако в чрезвычайной ситуации это предположение может оказаться ошибочным: стресс и необходимость спастись способны привести людей в места, куда в обычных условиях они бы не отправились.