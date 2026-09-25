«Тайга скрыла все следы»: Друг Усольцевых призвал поставить точку в поисках

Приближающиеся снегопады могут окончательно осложнить поиски семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в Красноярском крае почти год назад. Друг Сергея Усольцева Валентин Дегтерёв заявил aif.ru, что уже практически не рассчитывает на обнаружение пропавших.

По его словам, в конце сентября или начале октября тайгу вновь накроет снег. Из-за сложного рельефа обследовать территорию после этого станет значительно труднее.

Дегтерёв считает, что за прошедший год следы семьи могли полностью исчезнуть. Он допускает как несчастный случай или нападение животных, так и криминальную версию произошедшего.

«Тайга скрыла все следы», — заявил мужчина.

Нынешние поиски с использованием беспилотников он также считает малоэффективными. По его мнению, заметить с воздуха небольшие личные вещи или возможные останки среди густой растительности практически невозможно.

«Время упущено, нужно просто поставить точку в этой истории», — заключил Дегтерёв.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной исчезли 28 сентября 2025 года во время похода в районе Кутурчинского Белогорья. Несмотря на масштабную поисковую операцию и последующие выезды спасателей, установить их местонахождение до сих пор не удалось.