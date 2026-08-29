Деньги из авто Усольцевых передадут родным только при одном условии

300 тысяч рублей, найденные в машине пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, смогут передать родственникам только после того, как суд официально признает владельца денег умершим. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Кравченко.

Сергей и Ирина Усольцевы с дочерью исчезли в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. В бардачке их автомобиля позже нашли 300 тысяч рублей. Сначала деньги отдали дочери Сергея от первого брака на хранение в рамках уголовного дела.

Теперь, по словам юриста, деньги останутся у родственницы до тех пор, пока суд не признает владельца умершим. После этого наследники смогут вступить в права и получить деньги наравне с другим имуществом. Если деньги признаны вещдоками, то для распоряжения ими понадобится разрешение следователя, пишет ТАСС.

Поиски семьи проходили дважды — осенью 2025 года и в июне 2026 года. В них участвовали до 1,5 тысячи человек, но найти пропавших не удалось. Следователи рассматривали три основные версии: несчастный случай, криминал или добровольный уход. Более ста человек допросили — местных жителей, сотрудников турбазы, случайных прохожих, родственников и знакомых семьи.