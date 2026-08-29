Деньги из авто Усольцевых передадут родным только при одном условии
Юрист Кравченко: 300 тыс. рублей Усольцевых могут передать наследникам через суд
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
300 тысяч рублей, найденные в машине пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, смогут передать родственникам только после того, как суд официально признает владельца денег умершим. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Кравченко.
Сергей и Ирина Усольцевы с дочерью исчезли в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. В бардачке их автомобиля позже нашли 300 тысяч рублей. Сначала деньги отдали дочери Сергея от первого брака на хранение в рамках уголовного дела.
Теперь, по словам юриста, деньги останутся у родственницы до тех пор, пока суд не признает владельца умершим. После этого наследники смогут вступить в права и получить деньги наравне с другим имуществом. Если деньги признаны вещдоками, то для распоряжения ими понадобится разрешение следователя, пишет ТАСС.
Поиски семьи проходили дважды — осенью 2025 года и в июне 2026 года. В них участвовали до 1,5 тысячи человек, но найти пропавших не удалось. Следователи рассматривали три основные версии: несчастный случай, криминал или добровольный уход. Более ста человек допросили — местных жителей, сотрудников турбазы, случайных прохожих, родственников и знакомых семьи.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали во время однодневного похода на Манской петле Красноярского края в конце сентября 2025 года. Близкие не исключают, что супруги попросту сбежали, поскольку за всё время поисков так и не было найдено ни одной зацепки. При этом поиски семьи до сих пор продолжаются, расследование уголовного дела также ведётся. Следком определил приоритетными версиями исчезновения Усольцевых несчастный случай или возможный криминал.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.