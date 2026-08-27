Почему семью Усольцевых продолжают искать даже спустя год после исчезновения? Разбор юриста

Прошёл почти год с момента загадочного исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге, но поиски до сих пор продолжаются, несмотря на то, что никаких «зацепок» так и нет. Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев объяснил Life.ru, почему эти работы до сих пор не свернули, хотя надежда найти людей тает с каждым днём.





Розыск и расследование существуют по отдельным правилам. Масштабные выходы в тайгу сворачивают, когда местность обследована и погода не оставляет шансов на результат. Уголовное дело от этого не заканчивается. Илья Русяев Основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб»

Русяев объяснил, что по факту безвестного исчезновения при обстоятельствах, дающих основания подозревать преступление, дело возбуждается по признакам статьи 105 УК РФ. Сроки следствия регулирует статья 162 УК РФ. Когда возможности исчерпаны, производство приостанавливают, но любая новая находка возвращает материалы в работу.

«Срок давности по особо тяжкому составу равен 15 годам. Всё это время розыскное дело остаётся открытым. Отдельно родственники вправе через суд признать человека безвестно отсутствующим по истечении года и объявить умершим через 5 лет, а при исчезновении в обстоятельствах, угрожавших смертью, через 6 месяцев по статьям 42 и 45 Гражданского кодекса», — добавил юрист.