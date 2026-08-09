«Мы уже не вернёмся»: Другу Усольцевых пришло загадочное голосовое сообщение от семьи

Исчезновение семьи Усольцевых могло быть связано не с несчастным случаем в походе, а с криминальными обстоятельствами. Такую версию в беседе с «Царьградом» изложил знакомый Сергея Усольцева Валентин Дегтерёв.

По его словам, недавно на его личную почту пришла аудиозапись с голосом, предположительно принадлежащим Ирине Усольцевой. Дегтерёв утверждает, что проверил файл и не обнаружил признаков генерации нейросетью.

«Дорогие мои, не надо грустить о нас, мы уже не вернёмся», — говорится в сообщении.

Мужчину насторожило, что отправитель знал адрес, которым, по его словам, располагал Сергей Усольцев. Дегтерёв предполагает, что запись мог переслать человек, контактировавший с пропавшим, чтобы создать впечатление добровольного исчезновения семьи.

Особое внимание он предлагает уделить юрте в Кутурчине, расположенной на земле предпринимателя Александра Бычкова. По утверждению Дегтерёва, есть свидетели, видевшие Усольцевых входящими на эту территорию, однако подтверждений их выхода оттуда нет.

Все эти обстоятельства остаются версией самого Дегтерёва. Подтверждений причастности конкретных лиц к исчезновению семьи в представленном материале не приводится.