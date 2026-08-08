Они сбежали: Сын пропавшей в тайге семьи Усольцевых сделал неожиданное заявление

Сын Ирины Усольцевой, пропавшей год назад в тайге вместе с мужем и дочерью, считает, что его семья могла сбежать. Даниил Баталов рассказал, что за все время масштабных поисков не было обнаружено ни одной зацепки, поэтому версия о побеге кажется ему наиболее вероятной. На данный момент данных о продолжении поисковой операции не поступало.

«Со временем я стал придерживаться версии о побеге — и в неё мне хочется верить больше», — приводит РИА «Новости» слова Даниила.

Семья Усольцевых (супруги с пятилетней дочерью и собакой) пропала в сентябре 2025 года во время похода к горе Буратинка. Их машина была найдена в поселке Кутурчин с паспортами и деньгами внутри, но самих людей обнаружить не удалось. Масштабные поиски, включая недавние мероприятия в июне 2026 года, не дали результатов (найденная улика оказалась посторонней). Следствие склоняется к версии о несчастном случае, так как альтернативные теории — нападение животных или бегство — не подтвердились.

Ранее сообщалось, что пропавший с семьёй Усольцев несколько раз менял паспорта. Первый из упомянутых документов мужчина оформил в 1993 году, когда ему было 32 года. Спустя 11 лет, в 2004-м, он вновь заменил паспорт — на тот момент бизнесмену исполнилось 45 лет. Позднее история с документами повторилась ещё дважды.