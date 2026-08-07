У пропавшего в тайге Усольцева нашли тайную семью и внебрачную дочь

У пропавшего в Красноярском крае предпринимателя Сергея Усольцева была тайная семья и ребенок на стороне. Подробности раскрыл друг коммерсанта Валентин Дегтерев в разговоре с «РЕН ТВ».

По словам собеседника канала, у бизнесмена есть взрослая внебрачная дочь. Он утверждает, что помимо официальных жен, Усольцев до последнего дня поддерживал связь с этой девочкой и её матерью.

Дегтерев рассказал, что всего у коммерсанта четверо наследников: старшая дочь Ирина от первого брака, сын Михаил, который сейчас проживает в Америке, упомянутая внебрачная дочь, а также пятилетняя Арина, пропавшая вместе с родителями.

Знакомый семьи предположил, что в случае признания главы семейства погибшим развернётся борьба за активы. Друг предпринимателя оценил оставленное состояние в сумму около 1 млрд рублей.

Семья Усольцевых перестала выходить на связь 28 сентября 2025 года во время похода в районе горы Буратинка. Сотрудники полиции, спасатели и добровольцы прочёсывали тайгу, но не обнаружили ни личных вещей, ни самих пропавших. Активная фаза операции завершилась безрезультатно.

В начале января 2026 года свидетели не подтвердили информацию о возможном бегстве за границу. Спустя несколько недель служба спасения возобновила осмотр местности вблизи поселка Кутурчин Партизанского района. В течение года группы возвращались на место трижды, однако найти туристов так и не удалось. В ходе последней экспедиции, проходившей с 4 по 9 июня, специалисты нашли лишь обломок палки для скандинавской ходьбы.

Ранее сообщалось, что пропавший с семьёй Усольцев несколько раз менял паспорта. Первый из упомянутых документов мужчина оформил в 1993 году, когда ему было 32 года. Спустя 11 лет, в 2004-м, он вновь заменил паспорт — на тот момент бизнесмену исполнилось 45 лет. Позднее история с документами повторилась ещё дважды.