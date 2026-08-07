«Бесследно исчезали»: Пропавший Усольцев сотрудничал с ЦРУ и мог быть связан с Эпштейном

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла быть косвенно связана с американским финансистом Джеффри Эпштейном через проекты, в которых участвовал Сергей Усольцев, считает друг семьи Валентин Дегтерев. По его версии, бизнесмен сотрудничал с американской стороной ещё с 1990-х годов.

Друг Усольцева рассказал о его связях с Эпштейном. Видео © Пятый канал

Дегтерев утверждает, что Усольцев участвовал в программах, связанных с российскими ядерными центрами, и помогал специалистам уезжать в США. Кроме того, через свою организацию он якобы занимался обменными программами для школьников и студентов и отправлял подростков в Америку. Об этом друг Усольцева рассказал, ссылаясь на расследование журналистки Анны Соколовой.

«Она говорит, что там вообще люди некоторые пропали, подростки. Вот так сейчас. Уехали и всё, и концы в Америке. Это всё через Усольцева отправляли. Там говорят, что связь была с Эпштейном», — отметил собеседник Пятого канала.

Ранее Life.ru рассказывал о косвенной связи Эпштейна с историей семьи Усольцевых. Финансист в 1998 году посещал Саров в рамках «Инициативы атомных городов», а Сергей Усольцев руководил похожим проектом сотрудничества с США в Железногорске.