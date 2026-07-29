Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 14:32

Пропавший с семьёй Усольцев перед исчезновением несколько раз менял паспорта

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Стали известны новые подробности из биографии Сергея Усольцева, пропавшего вместе с семьёй. Оказалось, что бизнесмен несколько раз оформлял новые документы, в том числе после потери паспорта. Об этом сообщил аif.ru со ссылкой на источник.

За жизнь Усольцев как минимум четыре раза получал новые паспорта. Первый из упомянутых документов мужчина оформил в 1993 году, когда ему было 32 года. Спустя 11 лет, в 2004-м, он вновь заменил паспорт — на тот момент бизнесмену исполнилось 45 лет.

Позднее история с документами повторилась ещё дважды. В 2006 и 2019 годах Усольцев терял паспорт, после чего ему выдавали новые удостоверения личности. При этом причины очередной смены документов и их связь с исчезновением мужчины вместе с семьёй не уточняются.

Искать нужно за океаном: Криминалист озвучил сенсационную версию исчезновения Усольцевых
Искать нужно за океаном: Криминалист озвучил сенсационную версию исчезновения Усольцевых

Ранее сообщалось, что Усольцев несколько раз ездил в Таиланд вместе с 58-летней сотрудницей прокуратуры. Во время этих поездок её сопровождала 30-летняя дочь Алина. Кроме отдыха на Пхукете, компания также проводила время во Вьетнаме — в 2016 году они вместе посещали местные пляжи.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar