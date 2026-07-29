Пропавший с семьёй Усольцев перед исчезновением несколько раз менял паспорта

Стали известны новые подробности из биографии Сергея Усольцева, пропавшего вместе с семьёй. Оказалось, что бизнесмен несколько раз оформлял новые документы, в том числе после потери паспорта. Об этом сообщил аif.ru со ссылкой на источник.

За жизнь Усольцев как минимум четыре раза получал новые паспорта. Первый из упомянутых документов мужчина оформил в 1993 году, когда ему было 32 года. Спустя 11 лет, в 2004-м, он вновь заменил паспорт — на тот момент бизнесмену исполнилось 45 лет.

Позднее история с документами повторилась ещё дважды. В 2006 и 2019 годах Усольцев терял паспорт, после чего ему выдавали новые удостоверения личности. При этом причины очередной смены документов и их связь с исчезновением мужчины вместе с семьёй не уточняются.

Ранее сообщалось, что Усольцев несколько раз ездил в Таиланд вместе с 58-летней сотрудницей прокуратуры. Во время этих поездок её сопровождала 30-летняя дочь Алина. Кроме отдыха на Пхукете, компания также проводила время во Вьетнаме — в 2016 году они вместе посещали местные пляжи.