СК продолжает расследовать исчезновение семьи Усольцевых в тайге

Расследование загадочного исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге продолжается спустя почти год после их пропажи. Следователи по-прежнему проверяют различные версии произошедшего, сообщили РИА «Новости» в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Следствием продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения семьи Усольцевых, отрабатываются различные версии исчезновения. Продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказала собеседница агентства.

Какие именно версии сейчас проверяют следователи, в ведомстве уточнять не стали. Ранее в СК сообщали, что слухи о побеге семьи или её похищении подтверждения не получили. Среди рабочих направлений оставались несчастный случай и возможное преступление.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной исчезли 28 сентября 2025 года во время похода в районе Кутурчинского Белогорья. Масштабные поисковые операции проводились неоднократно, однако установить местонахождение семьи до сих пор не удалось.

Поиски Усольцевых неоднократно возобновлялись после схода снега, однако новых следов семьи обнаружить не удалось. В апреле спасатели обследовали более 120 километров горно-таёжной местности, задействовав снегоходы и беспилотники. В мае специалисты вновь вышли в район Кутурчина: они проверили склоны, курумники и тропы, а также 12 квадратных километров леса возле горы Мальвинка, но и эта операция результата не дала. При этом спустя почти год после исчезновения вокруг дела продолжают появляться новые детали: например, недавно выяснилось, что телефонный номер Сергея Усольцева уже получил новый владелец.