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26 августа, 18:58

СК продолжает расследовать исчезновение семьи Усольцевых в тайге

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Расследование загадочного исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге продолжается спустя почти год после их пропажи. Следователи по-прежнему проверяют различные версии произошедшего, сообщили РИА «Новости» в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Следствием продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения семьи Усольцевых, отрабатываются различные версии исчезновения. Продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказала собеседница агентства.

Какие именно версии сейчас проверяют следователи, в ведомстве уточнять не стали. Ранее в СК сообщали, что слухи о побеге семьи или её похищении подтверждения не получили. Среди рабочих направлений оставались несчастный случай и возможное преступление.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной исчезли 28 сентября 2025 года во время похода в районе Кутурчинского Белогорья. Масштабные поисковые операции проводились неоднократно, однако установить местонахождение семьи до сих пор не удалось.

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Поиски Усольцевых неоднократно возобновлялись после схода снега, однако новых следов семьи обнаружить не удалось. В апреле спасатели обследовали более 120 километров горно-таёжной местности, задействовав снегоходы и беспилотники. В мае специалисты вновь вышли в район Кутурчина: они проверили склоны, курумники и тропы, а также 12 квадратных километров леса возле горы Мальвинка, но и эта операция результата не дала. При этом спустя почти год после исчезновения вокруг дела продолжают появляться новые детали: например, недавно выяснилось, что телефонный номер Сергея Усольцева уже получил новый владелец.

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Николь Вербер
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