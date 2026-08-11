В СК РФ раскрыли две основные версии пропажи семьи Усольцевых
Следком: Причиной исчезновения Усольцевых стал несчастный случай или криминал
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Следком РФ определил приоритетными версиями исчезновения семьи Усольцевых несчастный случай или возможный криминал. Такой информацией делится ТАСС со ссылкой на главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Расследование дела продолжается.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали во время однодневного похода на Манской петле Красноярского края в конце сентября 2025 года. Их сын Даниил уверен, что супруги попросту сбежали, поскольку за всё время поисков так и не было найдено ни одной зацепки.
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