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11 августа, 04:36

В СК РФ раскрыли две основные версии пропажи семьи Усольцевых

Следком: Причиной исчезновения Усольцевых стал несчастный случай или криминал

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Следком РФ определил приоритетными версиями исчезновения семьи Усольцевых несчастный случай или возможный криминал. Такой информацией делится ТАСС со ссылкой на главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Расследование дела продолжается.

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Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали во время однодневного похода на Манской петле Красноярского края в конце сентября 2025 года. Их сын Даниил уверен, что супруги попросту сбежали, поскольку за всё время поисков так и не было найдено ни одной зацепки.

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Виталий Приходько
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