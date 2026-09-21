«ПримПоиск»: Осень создаст подходящие условия для поисков семьи Усольцевых

Почти год спустя после исчезновения семьи Усольцевых красноярская тайга может стать более просматриваемой для поисковиков. Сезонное изменение растительности способно упростить обследование территории с воздуха. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

Летом поиску мешают высокая трава и густая растительность, закрывающие участки местности с воздуха. С наступлением осени этот фактор постепенно ослабевает: листья опадают, благодаря чему некоторые места становится легче осматривать с воздуха. Зимой ситуация, напротив, осложняется снегом и погодными условиями. Именно на этот период пришлась начальная стадия поисков семьи, когда передвигаться по тайге и обследовать её было особенно трудно.

Ранее криминалист заявил, что пятна на фотографиях с места поисков семьи Усольцевых могут оказаться оптической иллюзией, а не следами крови. Специалист призвал не делать выводы только по снимкам. По его словам, установить происхождение предполагаемых следов можно лишь после их обнаружения непосредственно на местности и проведения соответствующей экспертизы.