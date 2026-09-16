Поисковик Вульферт: Усольцевых ещё можно найти, но нужно сменить тактику

Шанс найти семью Усольцевых, которая исчезла во время похода в Красноярском крае почти год назад, всё ещё сохраняется. Однако для этого потребуется изменить подход к поисковой операции и заново обследовать уже проверенные территории, считает руководитель поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

По словам специалиста, случаи, когда пропавших людей находят спустя длительное время, не являются редкостью. Она отметила, что обнаружить следы семьи могут как поисковики и правоохранители при возобновлении работ, так и случайные люди, оказавшиеся в районе исчезновения.

«Люди находятся через время. Не все, но чаще так бывает, что их находят. Есть шанс хоть что-то обнаружить. Могут вообще посторонние люди обнаружить, которые пойдут туда, например, на прогулку. Могут поисковики, следователи, полиция, когда поиски будут возобновлены», — сказала Вульферт РИА «Новости».

Эксперт добавила, что надежда на обнаружение Сергея, Ирины Усольцевых и их пятилетней дочери остаётся. При этом, по её мнению, специалистам стоит пересмотреть прежний маршрут и более тщательно пройти уже изученные участки.

«Нужно только, возможно, сменить тактику. Может быть, начать с начала и ещё раз пройти эти места более спокойно. Я думаю, что шанс есть, конечно же», — подчеркнула собеседница агентства.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года возле посёлка Кутурчин в Красноярском крае. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь отправились в поход к горе Буратинка, взяв с собой собаку породы корги, но обратно не вернулись. Сейчас следствие рассматривает в качестве основной версии несчастный случай, однако не исключает и другие варианты.

Ранее поиски белорусского альпиниста Николая Свиридова на пике Курумды в Киргизии завершили спустя полтора месяца без результата. Спасатели использовали дроны, спутниковые снимки и наземные группы, но обнаружить мужчину не удалось. Руководитель операции предположил, что альпинист мог оказаться под снегом или в одной из трещин на склоне. Возобновление работ в этом сезоне решили не проводить из-за сложных погодных условий и риска для спасателей.