Право на погребение и ясность: Спасатель объяснил, зачем продолжают искать семью Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых, бесследно исчезнувших в Красноярском крае, продолжаются, несмотря на то, что шансы найти их живыми стремятся к нулю. Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов в беседе с «Вечерней Москвой» раскрыл детали операции и объяснил, почему спасатели не прекращают работу в тайге.

По словам эксперта, случаев, когда людей находили живыми в тайге спустя год после пропажи, практически не бывает. Теперь главная цель поисковиков — обнаружить останки, чтобы передать их родственникам. Это необходимо для того, чтобы семья получила юридическую определённость и смогла достойно похоронить своих близких, подчеркнул Леонов.

Спасатель также отметил, что длительность поисковой операции не означает какого-то особенного отношения именно к семье Усольцевых. Работа в суровых условиях сибирской тайги требует колоссальных усилий и времени, а закрытие дела без обнаружения человека или его останков противоречит внутренним принципам поискового движения, которое всегда стремится довести дело до конца.

Напомним, ранее специалисты Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям проанализировали исчезновение семьи Усольцевых в Красноярском крае и исключили мистическую версию. По мнению экспертов, всё можно объяснить реальными жизненными обстоятельствами. Однако остаётся открытым вопрос о том, что именно произошло. Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью бесследно исчезли в конце сентября 2025 года. Они жили в Партизанском районе Красноярского края, недалеко от посёлка Кутурчин.