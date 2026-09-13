Эксперты исключили мистику в исчезновении семьи Усольцевых

Исчезновение семьи Усольцевых в лесу Красноярского края не имеет мистической подоплёки. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на выводы представителей Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«Никакой мистической подоплёки в ситуации нет: всё укладывается в рамки реальных жизненных обстоятельств. Вопрос о том, что могло произойти, по-прежнему остаётся открытым», — заявили собеседники агентства.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года. Семья находилась в Партизанском районе Красноярского края недалеко от посёлка Кутурчин. Во время маршрута Усольцевы трижды останавливались. Обстоятельства их исчезновения по-прежнему остаются невыясненными.

Ранее шестерых туристов, пропавших на маршруте у Софийских озёр в Карачаево-Черкесии, нашли живыми. Группа сбилась с пути во время спуска, медицинская помощь никому не понадобилась. Спасатели обнаружили участников похода в районе Софийских озёр. Они помогли туристам спуститься к поляне, после чего доставили всю группу в посёлок Архыз.