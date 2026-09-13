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Регион
Опубликовано 13 сентября, 15:32

МЧС объявило о завершении поисков после трагедии в горах Кабардино-Балкарии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suhanova Kseniya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suhanova Kseniya

Поисково-спасательная операция в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии завершена. Спасатели обнаружили тела всех 17 альпинистов, погибших после снежно-ледового обвала.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, последнее тело нашли в воскресенье. Его эвакуировали вертолётом в Нальчик и передали правоохранителям.

«Поисковые работы в Безенгийском ущелье завершены. Сегодня спасатели нашли тело одного альпиниста. Общее число погибших — 17», — отметили в ведомстве.

По данным спасателей, поиски продолжались более шести суток. Гибель альпинистов в Безенгийском ущелье стала одной из самых крупных трагедий в российских горах за последние десятилетия.

На Мижирги нашли тело 15-го погибшего альпиниста
На Мижирги нашли тело 15-го погибшего альпиниста

Напомним, 6 сентября в ущелье Безенги со склона Мижирги сошла лавина. Под удар стихии попала группа из 33 альпинистов. К 11 сентября спасатели обнаружили и доставили в лагерь тела 12 погибших. Их передали следователям. Ещё пять человек на тот момент оставались пропавшими без вести. 10 участникам группы удалось самостоятельно выбраться из опасной зоны. 6 пострадавших госпитализировали. Поисковая операция проходила в сложных условиях. Ситуацию дополнительно осложнил новый сход снежно-ледовой массы в районе проведения работ. 12 сентября спасатели обнаружили тело ещё одного альпиниста и количество погибших составляло 16 человек.

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Полина Никифорова
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