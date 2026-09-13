МЧС объявило о завершении поисков после трагедии в горах Кабардино-Балкарии

Поисково-спасательная операция в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии завершена. Спасатели обнаружили тела всех 17 альпинистов, погибших после снежно-ледового обвала.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, последнее тело нашли в воскресенье. Его эвакуировали вертолётом в Нальчик и передали правоохранителям.

«Поисковые работы в Безенгийском ущелье завершены. Сегодня спасатели нашли тело одного альпиниста. Общее число погибших — 17», — отметили в ведомстве.

По данным спасателей, поиски продолжались более шести суток. Гибель альпинистов в Безенгийском ущелье стала одной из самых крупных трагедий в российских горах за последние десятилетия.