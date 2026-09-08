Новый сход на Мижирги: Снежная масса обрушилась на месте поисков пропавших альпинистов

Снежно-ледовая масса вновь сошла с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, где продолжаются поиски пропавших после лавины альпинистов. В результате нового схода никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Сегодня утром сошли массы с карниза горы, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Поисково-спасательные работы, которые ранее приостанавливали из-за непогоды и лавинной опасности, утром 8 сентября возобновили, но они осложняются пересечённым рельефом и вероятностью новых обрушений снежно-ледовой массы.

Накануне на месте оставались 12 специалистов МЧС, ещё 46 спасателей находились в готовности в альплагере Безенги. Для переброски группировки планировалось использовать вертолёт Ми-8.

Напомним, сход лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии предварительно спровоцировал сильный ветер, из-за которого начался камнепад, а затем группа туристов попала под лавину с горы Мижирги. Трое альпинистов смогли выбраться самостоятельно и сообщили о ЧП спасателям, ещё несколько человек остаются под снегом. Число погибших после схода лавины на Мижирги выросло до 12.