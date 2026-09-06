Шквал, камнепад и лавина: Появились подробности о трагедии в горах КБР

Причиной смертельного схода лавины в Кабардино-Балкарии стал сильный ветер, вызвавший камнепад. Сперва альпинисты пострадали от рухнувших на них камней, а затем их накрыло волной снега.

Во время прохождения маршрута резко усилился ветер, после чего началось падение камней. Большая часть участников получила различные повреждения, и первоначально пострадавшие оказывали себе помощь самостоятельно.

В это же время с горы Мижирги сошла лавина, накрывшая группу. Трое мужчин сумели выбраться из-под снега своими силами и передать информацию о случившемся в МЧС.

После этого выжившие обнаружили тела ещё двух участников группы. Остальные альпинисты, согласно информации Baza, оставались под снегом.

Трое спасшихся получили тяжёлые травмы. У одного из них подозревают повреждение позвоночника и шейного отдела, ещё у двоих предварительно диагностированы черепно-мозговые травмы и повреждения грудной клетки.

Лавина сошла с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии и накрыла группу из 15 альпинистов. По предварительным данным МЧС, два человека погибли, трое получили травмы, ещё десять могут оставаться под снегом. К месту ЧП направили спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и оперативную группу регионального главка МЧС. К поискам планируют подключить вертолёт Ми-8, сведения о состоянии пострадавших и судьбе остальных участников группы уточняются.