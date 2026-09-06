Прокуратура начала проверку после схода лавины на альпинистов в Безенги

Прокуратура Кабардино-Балкарии начала проверку после гибели альпинистов при сходе лавины в Безенгийском ущелье. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Работы проходят в горной местности. В Кабардино-Балкарии на 6–7 сентября также прогнозировались сложные погодные условия, включая сильные дожди, грозы и порывистый ветер.

Лавина сошла с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии и накрыла группу из 15 альпинистов. По предварительным данным МЧС, два человека погибли, трое пострадали, ещё десять могут оставаться под снегом. К месту происшествия направили спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и оперативную группу регионального главка МЧС. Для поисков также планируют задействовать вертолёт Ми-8, информация о состоянии пострадавших и судьбе остальных участников группы уточняется.