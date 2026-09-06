Лавина накрыла 15 альпинистов в КБР, два человека погибли

Лавина сошла с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии и накрыла группу из 15 альпинистов. По предварительным данным МЧС, два человека погибли, ещё трое пострадали. Сигнал о происшествии поступил спасателям около 17:00 мск. Предварительно, ещё десять участников группы могут оставаться под лавиной.

К месту ЧП направлены сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа регионального главка ведомства.

Для поисковой операции также планируют привлечь вертолёт Ми-8 МЧС. Информация о состоянии пострадавших и судьбе остальных участников группы уточняется.

Группа была зарегистрирована, что должно упростить спасателям установление маршрута и состава участников.

Ранее Life.ru рассказывал, что с начала сезона 2026 года на Эльбрусе погибли уже 13 человек — более чем вдвое больше, чем за весь прошлый сезон. За это же время спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО 64 раза выезжали на поисково-спасательные работы и помогли почти сотне восходителей. В МЧС среди основных причин трагедий называли недостаточную акклиматизацию, неподходящее снаряжение, проблемы со связью и человеческий фактор.