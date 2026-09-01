МЧС: Число погибших на Эльбрусе в 2026 году выросло вдвое
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На Эльбрусе с начала сезона 2026 года погибли 13 человек. Этот показатель уже более чем в два раза превысил число смертей за весь сезон восхождений 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Спасатели Эльбрусского ВПСО (в 2026 году) привлекались к поисково-спасательным работам 64 раза. Погибло 13 человек (из них 1 ребёнок)», — приводит комментарий ведомства ТАСС.
Для сравнения, в 2025 году при попытке подняться на Эльбрус погибли пять человек.
Среди погибших в этом сезоне пять туристов приехали из Боснии и Герцеговины, ещё один — из Турции. За тот же период спасатели Эльбрусского ВПСО помогли 99 восходителям. Среди них были двое детей и иностранные туристы из Монголии, Франции, Боснии и Индии.
Спасатели называют главными причинами трагедий в горах отсутствие акклиматизации, неподходящее снаряжение, проблемы с питанием и связью. Во многих случаях на ситуацию влияет человеческий фактор.
Всего с начала 2026 года курорты Кабардино-Балкарии посетили более 1 млн туристов.
В конце июня спасатели помогли группе из четырёх человек. Одну участницу с травмой ноги эвакуировали с высоты 3200 метров. Первый смертельный случай произошёл 6 июля, когда альпинист сорвался примерно с 5500 метров. До вершины ему оставалось около 150 метров. Через пять дней погиб 48-летний турист из Малайзии. 19 июля с высоты 4000 метров сорвались отец и его 11-летний сын. Ребёнок погиб, мужчину спасли. Позже на вершине застряли шесть туристов из Боснии, выжили только двое. Вместе с группой на Эльбрус поднялась домашняя кошка Мачика, она также погибла.
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