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Опубликовано 8 сентября, 07:44

Найдено тело одного из пропавших в КБР альпинистов, число жертв выросло до 12

Обложка © МЧС КБР

Обложка © МЧС КБР

В ущелье Безенги спасатели обнаружили тело одного из участников туристической группы, ранее оказавшейся под снежным завалом. Информацию об этом подтвердили представители МЧС.

Поисково-спасательные работы в КБР. Видео © МЧС КБР

Стихийное бедствие накрыло шестерых спортсменов во время восхождения. С момента получения сигнала о происшествии в горах Кабардино-Балкарии была развёрнута масштабная операция по поиску людей.

Поиски шестерых альпинистов после схода лавины в КБР приостановили
Поиски шестерых альпинистов после схода лавины в КБР приостановили

Напомним, сход лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии предварительно спровоцировал сильный ветер, из-за которого начался камнепад, а затем группа попала под лавину с горы Мижирги. Трое альпинистов смогли выбраться самостоятельно и сообщили о ЧП спасателям, ещё несколько человек остаются под снегом.

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Оксана Попова
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