Найдено тело одного из пропавших в КБР альпинистов, число жертв выросло до 12

В ущелье Безенги спасатели обнаружили тело одного из участников туристической группы, ранее оказавшейся под снежным завалом. Информацию об этом подтвердили представители МЧС.

Поисково-спасательные работы в КБР. Видео © МЧС КБР

Стихийное бедствие накрыло шестерых спортсменов во время восхождения. С момента получения сигнала о происшествии в горах Кабардино-Балкарии была развёрнута масштабная операция по поиску людей.

Напомним, сход лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии предварительно спровоцировал сильный ветер, из-за которого начался камнепад, а затем группа попала под лавину с горы Мижирги. Трое альпинистов смогли выбраться самостоятельно и сообщили о ЧП спасателям, ещё несколько человек остаются под снегом.