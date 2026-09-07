Поиски шестерых альпинистов после схода лавины в КБР приостановили

Поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, где после схода лавины разыскивают шестерых альпинистов, приостановили до наступления светлого времени суток. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Поиски шестерых альпинистов в Безенги приостановили до утра. Видео © Telegram/ МЧС Кабардино-Балкарии

За день к подножию горы Мижирги на вертолёте доставили 12 спасателей. Они занимались поисками, подготовили обнаруженные тела к эвакуации и оборудовали площадку для базового лагеря.

«Непогода не позволила перебросить всю группировку специалистов на место. Работы осложняет сложный рельеф и повторное обрушение карниза с горы», — рассказали в ведомстве.

На месте на ночь остались 12 сотрудников МЧС. Ещё 46 человек находятся в готовности в альплагере «Безенги».

По уточнённым данным спасателей, после схода лавины 10 участников группы смогли спуститься самостоятельно, шестеро пострадавших были госпитализированы. Погибли 11 человек, судьба ещё шестерых остаётся неизвестной.

Возобновить операцию планируют утром 8 сентября. Если позволят погодные условия, к Мижирги на вертолёте перебросят дополнительную группировку МЧС.

Утром 7 сентября стало известно, что число погибших при сходе лавины в Безенги выросло до 11 человек. Спасатели продолжили поиски тех, чья судьба оставалась неизвестной.