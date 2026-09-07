Число погибших при сходе лавины в Безенги выросло до 11

Число погибших при сходе лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии выросло до 11. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства на 09:00 мск, поисково-спасательные работы на месте продолжаются. В МЧС уточнили, что погибшие получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось о шести пострадавших альпинистах, которых доставили в медицинские учреждения. Ещё шесть человек, попавших под лавину, на тот момент числились пропавшими без вести.

Спасатели продолжают поиски в Безенгийском ущелье.

Напомним, сход лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии предварительно спровоцировал сильный ветер, из-за которого начался камнепад, а затем группа попала под лавину с горы Мижирги. Трое альпинистов смогли выбраться самостоятельно и сообщили о ЧП спасателям, ещё несколько человек остаются под снегом.