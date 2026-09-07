Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября, 07:02

Число погибших при сходе лавины в Безенги выросло до 11

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lysogor Roman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lysogor Roman

Число погибших при сходе лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии выросло до 11. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства на 09:00 мск, поисково-спасательные работы на месте продолжаются. В МЧС уточнили, что погибшие получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось о шести пострадавших альпинистах, которых доставили в медицинские учреждения. Ещё шесть человек, попавших под лавину, на тот момент числились пропавшими без вести.

Спасатели продолжают поиски в Безенгийском ущелье.

В КБР возбудили дело после гибели альпинистов под лавиной в Безенги
В КБР возбудили дело после гибели альпинистов под лавиной в Безенги

Напомним, сход лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии предварительно спровоцировал сильный ветер, из-за которого начался камнепад, а затем группа попала под лавину с горы Мижирги. Трое альпинистов смогли выбраться самостоятельно и сообщили о ЧП спасателям, ещё несколько человек остаются под снегом.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar