В КБР возбудили дело после гибели альпинистов под лавиной в Безенги

Следственный комитет возбудил уголовное дело после схода лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии. Следователи проверят возможную халатность, которая могла привести к гибели людей. Об этом сообщили в СК России.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) в связи с происшествием в горной местности Кабардино-Балкарской Республики, в результате которого погибли люди», — указал СК.

Спасение альпинистов в КБР. Видео © Max / МЧС Кабардино-Балкарии

По предварительным данным, 6 сентября группа из 15 альпинистов оказалась под снежной массой после схода лавины с горы Мижирги. В результате происшествия погибли два человека, ещё трое получили травмы. Судьба десяти альпинистов пока остаётся неизвестной.

Спасатели МЧС России уже эвакуировали троих пострадавших. Вертолёт Ми-8 доставил их в Нальчик, где медики Центра медицины катастроф приняли пострадавших.

На месте продолжают работать спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии. Специалисты проводят поисковые работы и пытаются установить местонахождение десяти человек. Работу спасателей осложняет горный рельеф. Кроме того, в районе сохраняется лавинная опасность.