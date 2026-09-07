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Опубликовано 7 сентября, 06:56

«Такое только в кино»: Момент убийственного схода снега в горах КБР попал на видео

Момент начала смертельной лавины в горах Кабардино-Балкарии попал на камеру

Обложка © Telegram / Стрелы Казбека

Обложка © Telegram / Стрелы Казбека

Очевидцы успели заснять момент начала схода лавины в горах Кабардино-Балкарии, где под толщами снега погибли семь альпинистов. Кадры разошлись в Сети. Спасательные работы по вызволению выживших продолжаются.

Сход лавины. Видео © Telegram / Стрелы Казбека

«Вы смотрите! Офигеть! Вот это да... Такое только в кино увидеть. Офигеть», — кричит автор ролика.

Уже известно, что маршрут, который выбрала группа альпинистов отличался высокой сложностью. На протяжении всего пути туристов сопровождали ураганный ветер и камнепад, однако они не стали отказываться от восхождения.

Шквал, камнепад и лавина: Появились подробности о трагедии в горах КБР
Шквал, камнепад и лавина: Появились подробности о трагедии в горах КБР

Напомним, лавина сошла со склона горы Мижирги в Безенгийском ущелье и накрыла группу из 15 альпинистов. Работы по спасению людей существенно осложняются труднопроходимым рельефом местности и сохраняющейся угрозой повторных сходов снега. Сейчас известно о семи погибших.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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