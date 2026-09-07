«Такое только в кино»: Момент убийственного схода снега в горах КБР попал на видео

Очевидцы успели заснять момент начала схода лавины в горах Кабардино-Балкарии, где под толщами снега погибли семь альпинистов. Кадры разошлись в Сети. Спасательные работы по вызволению выживших продолжаются.

Сход лавины. Видео © Telegram / Стрелы Казбека

«Вы смотрите! Офигеть! Вот это да... Такое только в кино увидеть. Офигеть», — кричит автор ролика.

Уже известно, что маршрут, который выбрала группа альпинистов отличался высокой сложностью. На протяжении всего пути туристов сопровождали ураганный ветер и камнепад, однако они не стали отказываться от восхождения.

Напомним, лавина сошла со склона горы Мижирги в Безенгийском ущелье и накрыла группу из 15 альпинистов. Работы по спасению людей существенно осложняются труднопроходимым рельефом местности и сохраняющейся угрозой повторных сходов снега. Сейчас известно о семи погибших.